Таможенные органы Юга России за полгода перечислили в бюджет 80 млрд рублей

За первое полугодие этого года таможенные органы ЮТУ перевыполнили план по перечислениям в федеральный бюджет на 2,68%, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Общая сумма взносов составила 81,88 млрд руб, что на 13,55% больше перечисления за такой же период 2018 года.

Такой прирост объясняется тем, что за эти полгода таможенные органы зарегистрировали более 156 тыс. деклараций на товары. Сам товарооборот повысился по стоимости на $14 млрд. Рост этого показателя связан с активным использованием информационных технологий, которые обеспечивают полноту и своевременность взимания таможенных платежей.

София Ткаченко