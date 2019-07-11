Воронежский маслозавод «Атлам» признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении расположенного в Каменском районе ООО «Завод растительных масел "Атлам"». В июле 2018 года заявление о банкротстве предприятия подал Россельхозбанк, долг завода перед которым составляет 199,2 млн руб. В декабре прошлого года Центральный райсуд Воронежа приговорил генерального директора Эльдара Этезова и коммерческого директора «Атлама» Мухаммата Каракизова к пяти годам лишения свободы условно по делу об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, благодаря фиктивной схеме договорных обязательств с подконтрольными фирмами маслозавод предъявил к вычету НДС за первый, второй и четвертый кварталы 2016 года и первый квартал 2017 года в размере около 21 млн руб. Еще 3,6 млн руб. НДС топ-менеджеры незаконно возместили за четвертый квартал 2015 года и третий квартал 2016 года, указав в декларациях заведомо ложные сведения о расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции. Они были задержаны в сентябре 2017 года. Оба топ-менеджера признали вину и погасили ущерб.

О том, как признание вины не помогло владельцу маслозавода «Эртильский», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежское масло отжали в особом порядке».

Ирина Лобанова