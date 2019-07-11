Бакальское рудоуправление выплатило более 20 млн рублей после возбуждения уголовных дел

Руководство ООО «Бакальское рудоуправление» выплатило многомилионные долги после возбуждения нескольких уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, изначально органы дознания возбудили 31 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Сумма долга составляла около 21 млн руб. перед арендодателями, партнерами предприятия, охранными организациями, налоговыми органами. После возбуждения дел руководство рудоуправления нашло средства для погашения долгов.

Саткинский городской суд, рассмотрев объединенные дела, признало теперь уже бывшего директора ООО «Бакальское рудоуправление» виновным и приговорило к штрафу в размере 90 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сейчас в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело о признании ООО «Бакальское рудоуправление» банкротом. Заявление в декабре 2018 года направила межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 18 по Челябинской области, сумма требований кредитора – 600,1 млн руб.