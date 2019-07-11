На Кубани задержана кореянка по подозрению в использовании чужого паспорта

Гражданку КНДР задержали пограничники на российско-абхазкой границе по причине того, что она оказалась не похожа на фото в паспорте, сообщает пограничное управление ФСБ по краю. Женщину вывели из пассажирского потока и опросили. Она рассказала, что паспорт действительно принадлежит ей, а выявленные различия – результат пластической хирургии и косметологии.

Сейчас документ передан на портретную экспертизу, если она подтвердит подозрения пограничников, гражданку КНДР могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на нарушение госграницы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до двух лет.

Андрей Ульченко