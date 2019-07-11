Новую экспертизу МСЗ проведут специалисты из Германии

Германские специалисты проведут международную экспертизу проекта мусоросжигательного завода под Казанью. Об этом “Ъ-Казань” сообщила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова. Она уточнила, что в ближайшее время соглашение с экспертами заключит министерство экологии республики: «Устная договоренность с экспертами есть». По словам чиновницы, экспертизу проведут летом по заказу региональных властей.

Напомним, завод в республике стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Строительство планируется начать уже летом 2019 года в поселке Осиново — в нескольких километрах от границ Казани, в частности, нового жилого комплекса «Салават Купере».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”