Сбербанк и «Уральские авиалинии» заключили соглашение о развитии инновационных технологий

Глава Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин и гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития инновационных технологий. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, в четверг стороны подписали документ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». «Соглашение предусматривает возможность предоставления авиакомпании сервисов и услуг группы компаний Сбербанка. Среди основных направлений сотрудничества — разработка совместных проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также создание инфраструктурных и платформенных облачных решений на основе Big Data и Blockchain», — уточнили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Господин Чекашин отметил, что новое соглашение позволит «расширить сферу использования небанковских сервисов кредитной организации». «Опыт Сбербанка поможет решить несколько стратегических задач по обучению персонала, совершенствованию технологий коммуникации и развитию инновационных решений в IT», — полагает господин Скуратов.

Международная выставка «Иннопром», посвященная «цифровому производству», проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Страной-партнером выступает Турция. В мероприятии приняли участие президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Планируется, что выставку посетят представители более 100 государств из 60 регионов страны. В 2018 году «Иннопром» посетили 46 тыс. человек из 600 российских и иностранных компаний.

Дарья Соколова