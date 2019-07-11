Сергей Новиков возглавил ГМЦ Росстата

Бывший министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков, оставивший этот пост в апреле текущего года, в статусе исполняющего обязанности директора возглавил ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата). Как сообщает пресс-служба Росстата, важнейшим результатом работы господина Новикова «должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра».

Накануне оставил должность Евгений Сычев, руководивший ГМЦ Росстата почти 20 лет. Он покинул пост после инцидента с преждевременной публикацией данных по инфляции, сообщает «Интерфакс». Господин Сычев ушел по собственному желанию. Однако в пресс-службе Минэкономразвития России сообщили, что глава ведомства Максим Орешкин «был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен».

Сергей Новиков родился в декабре 1977 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности финансы и кредит. Карьеру начинал менеджером НПП «Уралавиаспецтехнология», позже работал финансовым менеджером ООО «НПП Имплантер». В 1999 начал карьеру на госслужбе: до 2004 года работал специалистом, заместителем начальника отдела в министерстве экономического развития и антимонопольной политики Башкирии, затем возглавлял отдел прогнозирования развития промышленности в минэкономразвития и промышленности республики. Позже устроился в администрацию президента Башкирии: работал специалистом и начальником отдела прогнозирования социально-экономического развития, завотделом экономической экспертизы и анализа. В 2010 году возглавил госкомитет по размещению госзаказов. В 2015 году возглавил минэкономразвития.

Ирина Самойлова