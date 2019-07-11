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Фото: Андрей Абрамов

Автомобилистов выгоняют на асфальт

АТИ продолжает штрафовать за парковку на газонах.

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В результате рейда управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода по фактам нарушения правил парковки на улице Сурикова составлено 25 протоколов. Кроме того, инспекторы обнаружили нарушения в виде самовольной установки ограждений – в связи с этим также были составлены протоколы.

Инспектор приокского отдела управления АТИ Владимир Чебурков заявил, что самовольная установка такого рода ограждений незаконна, за это предусмотрена административная ответственность.

Замдиректора АТИ по благоустройству Оксана Широкова сообщила, что в текущем году уже составлено 523 протокола о правонарушениях, связанных с размещением транспорта на газонах и озелененных территориях – это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

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