Госсовет Татарстана окончательно отклонил вопрос референдума о строительстве МСЗ

Депутаты Госсовета поддержали предложение профильного комитета отклонить идею проведения референдума о строительстве мусоросжигательного завода (МСЗ). В комитете сочли, что вопрос инициативной группы не соответствует закону «в части неопределенности правовых последствий».

Против позиции комитета выступил депутат КПРФ Артем Прокофьев, назвав ее абсурдной. Руководитель фракции «Единой России» Юрий Камалтынов обвинил коммуниста в пиаре накануне выборов.

Против проведения референдума голосовало 70 депутатов из 100. Лишь пять были за, еще трое воздержались.

Как сообщал «Ъ-Казань», инициативная группа предлагала вынести на плебисцит предложение, которое предусматривает обязательное проведение местных референдумов при принятии решения о размещении МСЗ, мусоросортировочных комплексах, экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, установок по обезвреживанию и полигонов для захоронения отходов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”