Облизбирком разрешил Алексею Текслеру участвовать в выборах губернатора Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области после проверки подписей жителей и депутатов за самовыдвижение Алексея Текслера на выборы губернатора региона выдала ему удостоверение о регистрации в качестве кандидата. Глава региона стал первым зарегистрированным участником выборов.

Как сообщили в облизбиркоме, все подписи депутатов и глав муниципальных образований за Алексея Текслера были подлинными. Всего ему удалось собрать 279 голосов в органах местного самоуправления. Подписи жителей засчитали не все, часть из них была отбракована. «Всего было предоставлено 13449 подписей. Были проверены 2634 подписи, 21 подпись была признана недействительной. Это 0,79%. Таким образом, 13428 подписей признаны действительными. Этого количества достаточно для регистрации кандидата»,- сообщили на заседании облизбиркома.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», документы на регистрацию были приняты у восьми из четырнадцати кандидатов на пост губернатора Челябинской области. Облизбирком проверял подписи жителей и депутатов за выдвижение врио губернатора Алексея Текслера, Андрея Аюпова и Виктора Перова. «Муниципальный фильтр» проходят также пять кандидатов от партий — Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко»), Сергей Смышляев («Родина») и Алексей Севастьянов («Гражданская сила»). Регистрация кандидатов должна быть завершена 14 июля.