11 июля, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Парк разобьют на восемь зон

Проект планировки парка «Швейцария» обойдется в 5,5 млн руб.

от

Департамент экономического развития и закупок объявил аукцион на разработку проекта планировки и межевания территории парка «Швейцария». Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 5,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет города. Работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.

Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 5,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет города. Работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Растет число поддельных полисов ОСАГО Как не стать жертвой фальшивых автостраховщиков.
Администрации не удается привлечь бизнес к развитию зон летнего отдыха Нижегородский бизнес не идет на пляжи?
Региональный рынок смартфонов вырос в денежном выражении на 11% Из-за соцсетей нижегородцы стали чаще покупать новые телефоны.
Продавцы переписывают ценники Магазины приступили к маркировке молочной продукции.
Фальшивые проверки Нижегородцы получили псевдоизвещения об обязательной поверке приборов учета воды.
В Нижнем Новгороде скоро стартует праздник кино (16+) Билеты на фестиваль «Горький fest» начнут выдавать с 15 июля.
Профиль пользователя