Парк разобьют на восемь зон Проект планировки парка «Швейцария» обойдется в 5,5 млн руб.

Департамент экономического развития и закупок объявил аукцион на разработку проекта планировки и межевания территории парка «Швейцария». Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 5,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет города. Работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.

Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 5,5 млн руб. Источник финансирования — бюджет города. Работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.