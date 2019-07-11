Прокурор попросил освободить от наказания бывшего гендиректора банка «Кредит-Экспресс»

Сегодня в Ленинском районном суде Ростова прошли прения по делу основателя и бывшего генерального директора ростовского банка КБ «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова. Прокурор попросил назначить обвиняемому штраф 200 тыс. руб. и освободить его от наказания, учитывая то, что обвиняемый около года находился в под стражей.

Кроме того, гособвинитель попросил уменьшить сумму причиненного банку вреда с 28 до 26 млн руб. Адвокат банкира в прениях настаивал на невиновности своего доверителя и попросил признать его невиновным. Следующее заседание по делу состоится 5 августа, на нем Михаил Колмыков произнесет последнее слово.

Напомним, господина Колмыкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) . По версии следствия, он якобы незаконно получил деньги, принадлежащие банку. Сам Михаил Колмыков не признает свою вину и считает, что стал жертвой конфликта с владельцами «Кредит Экспресса» после того, как выявил крупные хищения в московском филиале банка.

Кристина Федичкина