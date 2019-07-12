ВС России подтвердил российское происхождение поставляемой «Уральскими радиостанциями» в рамках ГОЗ продукции

Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу Федеральной антимонопольной службы на решения трех судов о незаконности возбуждения антимонопольным ведомством дела о нарушениях со стороны АО «Уральские радиостанции» из Удмуртии в сфере выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Верховный суд разрешил вопрос российского происхождения оборудования профессиональной радиосвязи, которое «Уральские радиостанции» произвели и поставили правоохранительным органам по государственным контрактам. «Отказать ФАС в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации»,— говорится в тексте судебного определения.

В июле 2016 года ФАС России возбудила дело о нарушениях при выполнении гособоронзаказа «Уральскими радиостанциями» из-за того, что специалисты ведомства усомнились в российском происхождении продукции ижевского предприятия. Антимонопольное ведомство оштрафовало компанию на 6,8 млн руб. В августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал решения антимонопольной службы незаконными и обязал ФАС устранить нарушения прав и законных интересов производителя профессиональной радиосвязи. Позже это решение оставили в силе Девятый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа.