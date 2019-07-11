СК «Легион» и Сбербанк подписали соглашение на 10 млрд рублей

Челябинское отделение Сбербанка и строительная компания «Легион» заключили на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге стратегическое соглашение, по условиям которого банк предоставит застройщику кредитные ресурсы в размере 10 млрд руб. на возведение новой очереди жилого комплекса «Ньютон». Как сообщают в Сбербанке, кредит предоставляется в связи с переходом строительной отрасли с 1 июля на проектное финансирование, предусматривающее использование застройщиком банковских и собственных средств, в зависимости от масштабов строительства.

Кроме того, в рамках соглашения банк и строительная компания планируют проводить работу по открытию и сопровождению эксроу-счетов дольщиков, приобретающих квартиры в «Ньютоне». На них будут храниться деньги дольщиков жилого комплекса до его сдачи в эксплуатацию.