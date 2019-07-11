Правительство Самарской области и «СКС» подписали концессию

Правительство Самарской области и ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) подписали концессионное соглашение, сообщили источники “Ъ-Волга”.

В «СКС» информацию подтвердили. По словам представителей компании, программа предусматривает 4,5 млрд инвестиций до 2023 года. Соглашение действует до 2047 года.

«Самарские коммунальные системы» занимаются водоснабжением и водоотведением. В 2012 году организация получила право аренды имущества МП «Самараводоканал» сроком на 35 лет. Концессия «СКС» стала первой на самарском рынке ЖКХ.

Сабрина Самедова