Врио главы Минприроды Чувашии подозревается в превышении полномочий

Против врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александра Ефремова на основе материалов Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщил “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Господину Ефремову инкриминируются нарушения, совершенные им в 2016–2017 годах, когда он был замглавы Минприроды региона и председателем экспертной комиссии по проведению госэкспертизы проекта освоения лесов.

Он якобы «предоставил» неназванной фирме лесной участок, отнесенный к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, для добычи строительного песка и заготовки древесины. Использование участков указанной категории для этих целей прямо запрещено.

«В результате в период с марта 2017 по март 2018 года на отданном фирме участке была произведена рубка лесных насаждений площадью более 3,6 га, а государству причинен значительный материальный ущерб в размере более 22 млн руб. Следствие в рамках возбужденного дела сейчас также проверяет информацию о других противоправных действиях фигуранта»,— отметил Олег Дмитриев. При этом господин Дмитриев не стал раскрывать других деталей расследования, сославшись на тайну следствия.

Получить комментарии у самого господина Ефремова (был назначен врио министра в конце февраля 2019 года) пока не удалось.

Источники в правоохранительных органах, знакомые с материалами дела, рассказали, что Александр Ефремов на допросе у следователя в качестве подозреваемого своей причастности к инкриминируемому ему преступлению не отрицал.

Олег Ерусланов, Чебоксары