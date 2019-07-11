С сайта полпредства УрФО удалили информацию об обвиняемом в госизмене Воробьеве

С сайта полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) удалили информацию о помощнике полпреда Александре Воробьеве, обвиняемом в госизмене (статья 275 УК РФ). Оперативно подтвердить информацию об увольнении Александра Воробьева не удалось. Телефон заместителя полпреда Бориса Кириллова не отвечал.

Александра Воробьева задержала ФСБ 4 июля в Москве. На закрытом заседании, которое состоялось 5 июля, судья Лефортовского райсуда Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. У господина Воробьева были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура.

Александр Воробьев тесно связан с Николаем Цукановым по совместной работе в Калининградской области, с 2018 года работает помощником полпреда (курирует представительство полпредства УрФО в Москве). Известно, что его проверяют на причастность разглашения в пользу Польши сведений с заседаний Совета безопасности РФ, членом которого является уральский полпред Николай Цуканов. Господин Цуканов ситуацию не комментирует.

Подробнее о ситуации — в материале «Шпиона интересовал Совбез»