Глава Удмуртии заявил о необходимости сохранить рост объемов промышленного производства

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости сохранить положительную динамику роста объемов промышленного производства. По его словам, эти показатели учитываются при решении вопросов, связанных с софинансированием программ со стороны федерального бюджета. Эту тему глава региона поднял на встрече с участниками промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По данным за первые пять месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 109,2%, что превышает параметр в аналогичном периоде прошлого года.

«Заданный темп необходимо сохранить, потому что вопросы по софинансированию программ со стороны федерации будут так или иначе экстраполироваться на достижения показателей региона. Существуют 15 показателей, которые определены для глав регионов. По предварительным данным, в Удмуртии за первые шесть месяцев позитивная картина, и можно рассчитывать на дополнительные финансовые вливания со стороны федерации»,— сообщил господин Бречалов.

Председатель ассоциации, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» Геннадий Кудрявцев рассказал, что основной фокус участников ассоциации на ближайшие годы – производство гражданской продукции. «Неоднократно обсуждали эту тему в разных структурах. Вопросы на сегодняшний день остались, особенно в части конкурирования гражданской продукцией местного производства на внешних рынках»,— отметил он.

Ассоциация«Развитие» создана по инициативе генерального директора Ижевского механического завода Василия Чугуевского 24 октября 1997 года. Она объединяет 15 крупнейших промышленных предприятий региона, которые обеспечивают до 30 процентов объема обрабатывающих производств Удмуртии. 9 предприятий ассоциации входят в перечень 12 предприятий ОПК Удмуртии. Объем производства товаров и услуг предприятий ассоциации за первое полугодие 2019 года составил 64,19 млрд руб.