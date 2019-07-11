Стоимость нового корпуса Пермского авиатехникума превысит 1,3 млрд рублей

Строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума начнется этой осенью. Об этом заявил директор учебного заведения Александр Дическул в ходе презентации проекта главе региона. «Сейчас полностью завершено проектирование, мы прошли государственную экспертизу, получили заключение. Проходим экспертизу сметной стоимости, и в случае положительного решения — уже на следующей неделе объявим аукцион на поиск подрядчика»,— рассказал он. Планируется, что в сентябре 2021 года студенты авиатехникума смогут заниматься в новом корпусе.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стоимость строительства нового корпуса составит 1,3 млрд руб., средства выделят из краевого бюджета. На закупку лабораторного оборудования дополнительно выделят еще 78 млн руб.

Помимо нового учебного корпуса, для Пермского авиатехникума проектируется общежитие. Одновременно предусмотрена реконструкция исторического здания образовательного учреждения, которое было построено в 1876 году. Эти два проекта планируется реализовать до 2022 года.