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Генконсул Турции в Казани покинет свой пост

Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган покинет свой пост в связи с истекающим двухлетним сроком полномочий, об этом сам дипломат объявил на пресс-конференции.

«На этой пресс-конференции я бы хотел с вами попрощаться. Срок моих полномочий в Казани закончился. В течение нескольких недель я возвращаюсь в Турцию»,— сообщил Ахмет Садык Доган. Он рассказал, что продолжит работу в МИД Турции в Анкаре.

Имя следующего генконсула станет известно в конце августа или в начале сентябре, заявил дипломат. В Турции кандидатура уже определена, но пока не согласована с властями России.

“Ъ-Казань”


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