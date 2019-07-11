Сайт Пермской мэрии станет СМИ

Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил организовать процедуру регистрации сайта www.gorodperm.ru как средства массовой информации. По мнению пресс-службы администрации, это даст дополнительные возможности для использования сайта как источника официальной информации для горожан.

На прошлой неделе состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав города. В них приняли участие представители администрации города, депутаты Пермской городской думы, эксперты, ученые, активисты общественных организаций.

Ранее общественники публично возмущались поправками в Устав Перми, которые, по их мнению, закрепляют публикацию официальных документов города лишь на бумаге, а не в электронном носителе.

В администрации Перми заявляют, что документы будут доступны горожанам как на традиционном, бумажном носителе, так и в электронном виде. «Муниципальные правовые акты не только публикуются в официальном бюллетене, но и размещаются на официальном сайте муниципального образования www.gorodperm.ru. Таким образом городские власти обеспечивают наиболее полную информационную открытость нормотворческой деятельности, касающейся вопросов местного значения»,— заявили в пресс-службе мэрии. Общественники предложили закрепить данную практику в тексте Устава.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, сайт правительства Пермского края был зарегистрирован как СМИ. После этого руководство региона поручило муниципальным изданиям создать собственные сайты. Цель этих действий — вывод позитивных новостей в «топ» новостных поисковиков. Сейчас зарегистрированы как СМИ сайты 15 муниципальных газет. Еще 13 находятся в процессе регистрации.