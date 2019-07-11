«Эфко» вложила в посевную кампанию 1,4 млрд рублей

Группа «Эфко» завершила посевную кампанию сезона 2018/2019 года с объемом инвестиций 1,43 млрд руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в компании. «Инвестиционная программа коснулась поставщиков сырья безэрукового рапса, высокоолеинового подсолнечника и высокопротеиновой сои, охватив десять областей РФ. Это были денежные вложения и семенные — в виде семян сои с хорошей продуктивностью и генетической возможностью накопления высокого протеина в урожае»,— сказали “Ъ-Черноземье” в группе. Большая часть вложений пришлась на Белгородскую область. «По сравнению с предыдущими сезонами в текущем инвестиционный портфель компании достиг своего максимума. Это связано с тем, что мы планируем наращивать мощности по переработке сои, рапса и подсолнечника»,— отметил директор маслосырьевого дивизиона «Эфко» Михаил Хохлов. Компания, напомним, продолжает работу с липецким заводом «Либойл» по давальческой переработке рапса, в ближайшее время мощность переработки может вырасти до 1 тыс. т в сутки. При этом за рубежом потребность в рапсовом масле растет: за девять месяцев нынешнего сезона из РФ было экспортировано 440 тыс. т, за аналогичный период прошлого сезона — 260 тыс. т, отмечают в «Эфко».

О проекте расширения маслозавода в Воронежской области — в материале “Ъ-Черноземье” «Экспорт масла споткнулся о провода».

Олег Мухин