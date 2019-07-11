Рекордный инвестиционный портфель компании «ЭФКО»

Инвестиционная программа коснулась поставщиков сырья безэрукового рапса, высокоолеинового подсолнечника и высокопротеиновой сои, охватив 10 областей Российской Федерации. Это были денежные вложения и семенные – в виде семян сои с хорошей продуктивностью и генетической возможностью накопления высокого протеина в урожае.

В связи с тем, что основные мощности по переработке масличных ГК «ЭФКО» расположены в Белгородской области, большая часть вложений пришлась на сельхозтоваропроизводителей данного региона.

«По сравнению с предыдущими сезонами, в текущем инвестиционный портфель компании «ЭФКО» достиг своего максимума. Это связано с тем, что мы планируем наращивать мощности по переработке сои, рапса и подсолнечника. Подобные инвестиции для нашей компании являются залогом долгосрочных отношений с нашими партнерами и ключом к обеспечению загруженности производственных мощностей сырьем», - комментирует директор Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов.

В России рапсовый тостированный шрот на основе безэрукового сырья широко применяют в качестве комплексной добавки при кормлении КРС, а в свиноводстве - в качестве источника белка. Инвестиции для выращивания безэрукового рапса были переданы сельхозтоваропроизводителям Омской, Тамбовской, Воронежской и Курской областей.

«Мы продолжаем совместную работу с заводом «Либойл» по давальческой переработке рапса и планируем увеличить мощности – до 1000 тонн/сутки. На сегодняшний день Россия успешно экспортирует рапсовое масло: за 9 мес. текущего сезона (с сентября 2018 г. по май 2019 г.) в Европейский союз было продано до 40% всего произведенного в РФ масла, в Норвегию – 35 %, в Китай – 20 %. Это около 440 тыс. тонн. В прошлом сезоне за такой же период – 260 тыс. тонн, то есть мы видим, что потребность растет», - констатирует М. Хохлов.

Остальные инвестиции компания предоставила сельхотоваропроизводителям Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей для выращивания подсолнечника и сои.

Справка:

Группа Компаний «ЭФКО» — один из трех крупнейших агропромышленных холдингов России и Евразийского экономического союза. Компания входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, занимает лидирующие позиции в переработке масличных, производстве растительного масла, майонеза, кетчупа и йогурта. Является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла. Брендовая продукция компании выпускается под такими широко известными торговыми марками, как «Слобода» и Altero, которые неоднократно отмечались Государственным знаком Качества. Производственные активы Группы расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан. Экспорт продукции осуществляется в более 50 стран мира. По итогам 2017 года выручка компании составила 108,7 млрд рублей. Производственные площадки Группы компаний - ОАО «ЭФКО» и «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» дважды лауреаты премии Правительства РФ в области качества - в 2017 и 2018 гг.