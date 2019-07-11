Работа сенатора Сергея Лукина в Совете Федерации заслужила высокую оценку

Насыщенная повестка дня 462 заседания верхней палаты парламента, состоявшегося 10 июля, включала более тридцати вопросов, центральным среди которых стало внесение поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

Сенаторы одобрили увеличение расходной части на 256,5 млрд руб., до 18,29 трлн руб. Возможность дополнительных трат появилась благодаря тому, что величина нефтегазовых доходов превысила прогнозные значения. Общий объем доходов составит 20,17 трлн рублей, что на 205,6 млрд рублей больше ранее утвержденного. Таким образом, профицит федерального бюджета сократится на 50,9 млрд рублей и составит 1, 88 трлн рублей. При этом прогноз по уровню инфляции не изменился – он не превышает 4,3%.

- В значительной мере закон направлен на исполнение национальных проектов. Дополнительные расходы перераспределены по основным приоритетным направлениям, отметил член Совета Федерации Сергей Лукин.

Сенатор пояснил, что законом предоставляется дополнительная финансовая помощь регионам в размере почти 130 млрд руб. Эти средства будут направлены на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджета. Около 5 млрд руб. предусмотрено на компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. На 16 млрд рублей увеличится имущественный взнос в фонд защиты прав дольщиков. 20 млрд руб. предполагается направить единому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» для финансирования Банком ДОМ.РФ жилищного строительства, в целях исключения риска недостроя проблемных домов.

По мнению спикера Валентины Матвиенко, необходимо понять, насколько эффективно расходуются значительные суммы, выделяемые структуре «ДОМ.РФ» для докапитализации.

Председатель СФ дала протокольное получение Комитету по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также комитету по бюджету и финансовым рынкам – установить жесткий контроль за расходованием средств и высказала предложение включить в план Счетной палаты на 2020 год проверку «ДОМ.РФ».

В рамках «правительственного часа» первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов Антон Силуанов ознакомил парламентариев с реализацией единого плана деятельности Правительства по достижению национальных целей в области экономики.

Президентом России в области экономики поставлены задачи обеспечения темпов роста экономики выше мировых, вхождение РФ в число крупнейших экономик мира, увеличение высокопроизводительного и экспортоориентированного сектора. По словам первого вице-премьера, в текущем году Правительством разработан комплекс мер, который включает в себя активизацию частных инвестиций и повышение отдачи государственных вложений, снижение издержек административных и регуляторных рисков, повышение производительности труда и увеличение конкурентоспособности. Принят ряд национальных проектов в сфере стимулирования экономического роста.

При этом начало практической работы по реализации нацпроектов выявило немалое количество проблемных моментов, требующих корректировки.

- Многие регионы поднимают такие вопросы, как недостаточный уровень софинансирования расходных обязательств, которые возникают при реализации национальных проектов, в том числе невключение в софинансирование подготовку проектно-сметной документации, проблемы при подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, прохождение государственной экспертизы, своевременность и полноту финансирования по большому перечню расходов, - отметил в своем комментарии сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на необходимость упростить отчетность регионов по исполнению нацпроектов, отказавшись от многоуровневой системы мониторинга и заменив ее отчетом, подаваемым в электронном виде одноканально, на единой платформе.

- Совет Федерации уделяет вопросу законодательной поддержки реализации национальных проектов приоритетное внимание, находясь в постоянном конструктивном взаимодействии как с регионами, так и с Правительством Российской Федерации. Общий успех выполнения поставленных Президентом задач будет зависеть от того, насколько эффективно сработают все участники процесса, - подчеркнул Сергей Лукин.

В завершение заседания в торжественной обстановке председатель СФ Валентина Матвиенко вручила сенатору от Воронежской области Сергею Лукину Благодарность за активную и добросовестную работу в Совете Федерации.