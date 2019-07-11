Михаил Юревич возглавил рейтинг известности региональной элиты

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич в очередной раз занял первое место в рейтинге известности представителей региональной элиты, составляемом филиалом РАНХиГС раз в полгода. Как сообщают авторы исследования, балл известности господина Юревича – 8,61.

Второе место занимает председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (8,22), третье – депутат Госдумы Валерий Гартунг (8,06). Врио губернатора Алексей Текслер, который занял первое место в рейтинге влиятельности, в списке самых известных представителей элиты расположился лишь на четвертой позиции (8 баллов). Замыкает топ-5 совладелец ЧЭМК и «Арианта» Александр Аристов (7,83). В первую десятку вошли также спикер заксобрания Владимир Мякуш, депутат Госдумы Владимир Бурматов, руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, экс-сенатор Ирина Гехт (на этой неделе назначена первым вице-губернатором), бизнесмен и директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.