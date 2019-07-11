Акватлон в Самаре: бежим, плывем и снова бежим

10 августа 2019 года состоится Чемпионат и первенство Самарской области по акватлону. Организаторы мероприятия — Самарская областная Федерация триатлона совместно со школой правильного спорта I Love Supersport, при поддержке благотворительного фонда «Русфонд».

Соревнование на дистанции: 1,25 км бег + 500 м плавание + 1,25 км бег — пройдет на второй очереди набережной, возле памятника Засекину.

10 августа на площадке Акватлона пройдет сразу три спортивных события.

Чемпионат и первенство Самарской области по акватлону

В чемпионате по акватлону может принять участие любой желающий, старше 24 лет, оплативший слот и предоставивший соответствующую медицинскую справку и страховку. В первенстве Самарской области по акватлону могут принять участие юниоры от 13 до 23 лет включительно, воспитанники спортивных школ.

Все финишеры чемпионата получат медаль, победители в абсолюте и возрастных категориях дополнительно получат дипломы от Самарской областной Федерации триатлона.

Big Swim Day

Большой летний заплыв для пловцов: 500 или 1000 м в открытой воде в хорошей компании. Всем финишерам — фирменные сертификаты и медали. Специальные номинации с призами от партнеров.

Добрые детские игры

Это развлекательный квест для детишек в возрасте от 3 до 13 лет. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на помощь деткам Самарской области.

Специальная спортивная подготовка для участия в играх не требуется. Детишек ждет 10 зон с супергеройской тематикой, каждый участник получит детскую медаль.

Всего на мероприятии ожидается около 200 участников.

Для болельщиков и атлетов будут работать развлекательные зоны от партнеров мероприятия.

Давайте вместе продвигать циклические виды спорта и здоровый образ жизни среди жителей нашего города.