ФК «Краснодар» сможет расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым только в ноябре

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя палаты Виктора Березова.

Ранее Виктор Березов назвал другой срок возможного расторжения контракта - 8 июля, день, когда приговор суда в отношении Павла Мамаева вступил в законную силу. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, клуб подал соответствующее заявление еще в октябре 2018 года. В мае 2019 года суд приговорил к реальным срокам наказания футболистов Кокорина и Мамаева. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, а Павел Мамаев один год и пять месяцев колонии общего режима. Громкий скандал случился в центре Москвы в октябре прошлого года. Группа молодых людей, среди которых были футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар»), возвращаясь из стрипклуба в изрядном подпитии, избили несколько человек. Сначала в драке пострадал водитель одной из ведущих «Первого канала», затем уже в кафе, куда перебралась компания, были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин.

Андрей Ульченко