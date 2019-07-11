Четыре Донских вуза получили 16 млн рублей грантов

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования четыре вуза Ростовской области получат гранты на общую сумму более 16 млн руб., сообщает управение информационной политики региона.

Так, «Южный федеральный университет» получил 5,2 млн руб., «Донской государственный технический университет» 5 млн руб., «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» - 4 млн руб., «Донской государственный аграрный университет» - 2,1 млн руб.

В конкурсе участвовало более 2,5 тыс. проектов от 381 образовательной организации России. Комиссия поддержала 609 проектов от 255 учебных заведений. Общий размер грантового фонда конкурса в этом году составил 4,2 млрд руб.

Дарья Голякова