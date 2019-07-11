На Кубани на 40 процентов выросло число безналичных операций

В январе-марте 2019 года в Краснодарском крае 134 млн раз оплатили товары и услуги банковскими картами на общую сумму 130 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2018 года рост количества таких операций составил 40%, объема — 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России. По ее данным, к весне этого года в крае уже работало около 104 тыс. POS-терминалов, и по этому показателю он занимает первое место в ЮФО и СКФО, а также входит в тройку лидеров в России, уступая только Москве и области, и Санкт-Петербургу. Как заявили в банке, на сегодняшний день в Краснодарском крае сосредоточено более трети всей эквайринговой инфраструктуры юга и Северного Кавказа.

Михаил Лукашов