НИИПМ и «Соликамский завод «Урал» покинули руководители

Исполнительный директор АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ) Андрей Голубев покинул занимаемую должность по собственному желанию. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в минувший понедельник господин Голубев попрощался с коллективом и уехал из Перми. Также, по их данным, одновременно с ним уволился и и. о. исполнительного директора АО «Соликамский завод „Урал“» Арнольд Мазлин.

Собеседники "Ъ-Прикамье" говорят, что НИИПМ в данный момент возглавляет первый заместитель исполнительного директора, главный конструктор Леонид Макаров, а завод «Урал» — главный инженер Сергей Богданов. Стоит отметить, что, согласно информации на сайтах обоих предприятий, исполнительным директором все еще значится Андрей Голубев.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что АО «Соликамский завод „Урал“» в качестве исполнительного директора может возглавить Кирилл Хмарук, бывший министр промышленности края. До недавнего времени он числился заместителем директора в этом АО. Однако в июне он принял решение уйти с предприятия.

НИИПМ образован в 1950 году. Институт – одно из крупнейших предприятий в стране, занимающихся разработкой перспективных образцов порохов, твердых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе. НИИПМ разрабатывает также технологические процессы для их серийного производства. Соликамский завод «Урал» производит минометные пороха, заряды для ракет РСЗО, для управляемых и неуправляемых ракет и противотанковых ракетных комплексов.