Через две недели ГИБДД начнет эвакуацию транспорта с улицы Северной в Краснодаре

Автомобили нарушителей, которые паркуются на выделенной для общественного транспорта полосе, будут эвакуироваться через две недели. Мэрия Краснодара намерена проводить с ГИБДД совместные рейды, об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы со ссылкой на слова замглавы Краснодара Артема Доронина.

«Выделенные полосы мы вводим и будем вводить дальше, чтобы дать приоритет для движения общественному транспорту. Сейчас по работе новой «выделенки» по ул. Северной есть замечания, - на ней большое количество припаркованного транспорта. Пока мы предупреждаем водителей, но недели через две мэрия города совместно с ГИБДД проведет рейды по полной эвакуации автомобилей-нарушителей с полосы», — рассказал Артем Доронин.

Выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Северной начала действовать 10 июля. Кроме нее выделенные полосы в 2019 году появятся еще на четырех участках дорог: ул. Проспект Чекистов — 3,5 км (ввод до 20 июля), ул. 1 Мая — от ул. Черкасской до ул. им. 40-летия Победы — 1,1 км (ввод до 30 июля), ул. им. Тюляева — от ул. Уральской до ул. Сормовской (в обоих направлениях) — 1,4 км (ввод до 10 августа) и ул. им. Тургенева — от ул. Дальней до ул. им. Дзержинского 1,8 км (ввод до 20 августа).

Андрей Ульченко