Альфа-банк в Екатеринбурге возглавила Елена Разумовская

Региональным управляющим Альфа-банка в Екатеринбурге назначена Елена Раузмовская. Как сообщили в пресс-службе банка, она займется реализацией стратегии банка в Свердловской области, продвижением продуктов и услуг на розничном и корпоративном рынках, а также взаимодействием с органами власти.

С 2012 года эту должность занимал Владимир Лесcер. Он возглавил операционный блок в екатеринбургском филиале Альфа-банка.

Елена Разумовская окончила Курганский машиностроительный институт по специальности «инженер-электромеханик» и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по направлению «финансы и кредит». В Альфа банке госпожа Разумовская начала работать с 2001 года с должности начальника кредитного отдела в Кургане. В 2002 году она перешла в офис банка в Тюмени, через два года возглавив его управление по работе с клиентами. Через семь лет заняла должность управляющего отделения банка в Тюмени. В екатеринбургском филиале Елена Разумовская начала работать в 2016 году на должности главы регионального центра по корпоративному бизнесу.

Дарья Соколова