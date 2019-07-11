В Кургане предложили сделать пешеходную улицу

На портале «Инициативы Зауралья» размещена петиция с предложением сделать в Кургане собственный «Арбат» - пешеходную улицу для прогулок со скульптурами и арт-объектами. Идею разместила жительница города Светлана Диканова.

Сделать пешеходной автор инициативы предлагает улицу Советскую – отрезок от Ленина до Пролетарской. «Исторический центр, застройка начала прошлого века, кафе на каждом углу. Осталось убрать транспорт, выложить брусчаткой улицу, отремонтировать фасады старинных зданий, поставить скульптуры декабристов, воссоздать облик дореволюционного города, добавить сувенирные лавки и отдать это пространство для уличных музыкантов и художников»,- пишет Светлана Диканова.

Для того, чтобы городские власти рассмотрели предложение, оно должно собрать 200 голосов. На данный момент собрано 98, из них 93 – за создание пешеходной улицы, 5 – против.