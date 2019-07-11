Доля АПК в структуре валового регионального продукта Ленобласти превысит 100 млрд рублей

Доля агропромышленного комплекса в структуре валового регионального продукта (ВРП) Ленобласти в 2020 году в денежном выражении превысит 100 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на агротехнологической выставке «Всероссийский день поля».

Он также добавил, что в планах развития АПК региона экспортировать молочную продукцию в страны СНГ и северной Европы.

В 2018 году на агропромышленный комплекс в структуре ВРП Ленобласти пришлось 8,7% — 90,3 млрд руб. Более половины ВРП – это разного вида производства (машиностроение, металлообработка, строительные материалы), 25% — логистика, около 10% —лесопереработка и 5% —цифровые технологии.

Ольга Кантемирова