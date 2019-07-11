В Перми вновь может пройти финал «Золотой шайбы»

Пермь может вновь принять финал всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Как сообщает краевое минспорта, предложение о проведении турнира получил президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов по итогам заседания правления клуба «Золотая шайба им. А. В. Тарасова». Пермскому краю предоставлено право выбора одной из трех возрастных групп, в которых проводится турнир.

«Предложение только поступило, поэтому говорить о конкретике пока рано. Турнир, который мы принимали, был организован совместно с министерством спорта Пермского края, центром спортивной подготовки, при поддержке губернатора и правительства региона. Поэтому и решение по следующему году будет приниматься совместно. Но, конечно, приятно, когда настолько высоко оценивают нашу работу. Другим регионам, которые захотят стать хозяевами финальных турниров, необходимо будет подать заявку и пройти процедуру отбора»,— рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

«Пермский край представил очень интересный опыт работы по проведению финальных соревнований турнира „Золотая шайба“. Нам есть куда двигаться и над чем работать при организации соревнований в следующем сезоне и необходимо перенимать лучшие наработки»,— подвел итоги заседания исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Всего в финальных соревнованиях «Золотой шайбы», прошедших в Перми в марте 2019 года, приняли участие 62 команды со всей России. Общее количество участников превысило 1200 человек. Хоккейный турнир такого масштаба в Пермском крае состоялся впервые.