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Врио главы Большесосновского района назначил и. о. редактора муниципальной газеты

Врио главы Большесосновского района Владимир Тресков назначил исполняющим обязанности редактора муниципальной газеты «Светлый путь» экс-руководителя издания Михаила Ефимова. Как пояснил “Ъ-Прикамье” главный редактор газеты Дмитрий Зеленкин, смена редактора произошла сегодня. «В штатном расписании газеты существует еще советская должность — завотделом писем. Михаил Александрович настоял на трудоустройстве на эту должность. Позже моего заместителя Валентину Садилову убедили сложить с себя полномочия исполняющего обязанности главного редактора и назначить на эту должность Михаила Ефимова»,— рассказал господин Зеленкин. Он утверждает, что около трех недель находится на больничном и не руководит газетой. Происходящее в редакции главред назвал «рейдерским захватом».

Владимир Тресков утверждает, что не менял редактора газеты. «Я назначил исполняющего обязанности на время отсутствия руководителя газеты. У меня есть такое право»,— пояснил врио главы района.

Напомним, господин Тресков был назначен врио главы района депутатами земского собрания на внеочередном пленарном заседании в июне этого года. На том же заседании депутаты приняли решение об отставке главы Большесосновского района Вячеслава Буркова. Михаил Ефимов возглавлял газету «Светлый путь» с 1982 года. В июне 2018 года был он уволен по инициативе работодателя (газета является муниципальным унитарным предприятием) без указания причин. Районный суд признал увольнение незаконным и восстановил руководителя в должности. В феврале этого года господин Ефимов уволился по собственному желанию и связал свое решение с конфликтом с Вячеславом Бурковым. Новым руководителем газеты стал Дмитрий Зеленкин.

«Опасным считаю во всей этой истории вовлечение журналистов в разбирательства между ветвями местной власти. Фактически речь идет о вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, попытке навязать редакционную политику, о цензуре» - считает глава союза журналистов Прикамья Игорь Лобанов.

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