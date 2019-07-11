Пограничники заподозрили гражданку КНДР в использовании чужого паспорта

Гражданка КНДР была задержан на росийско-абхазкой границе по подозрению в использовании чужого паспорта, сообщило пограничное управление (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю. Женщина пояснила, что она не похожа на изображение на фото, так как сделала пластическую операцию.

По данным ПУ ФСБ, на пограничном посту Псоу при проверке документов гражданки КНДР сотрудники управления выявили явные отличия фотографии в паспорте от внешности предъявительницы. Женщину вывели из пассажирского потока и опросили, через своего сопровождающего она сообщила, что паспорт действительно принадлежит ей, а выявленные отличия – результат пластической хирургии и косметологии. Паспорт передан на портретную экспертизу, если она подтвердит подозрения пограничников, то женщину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на нарушение государственной границы (ч.1 ст.322 УК РФ), Данная статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо лишение свободы до двух лет.

Анна Перова, Краснодар