В Ростовской области 42 человека заразились крымской лихорадкой

В этом году в Ростовской области зарегистрировали 42 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой , сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

В Зимовниковском и Сальском районах Ростовской области обнаружили восемь заболевших. По три случая выявили в Пролетарском, Ремонтненском, Дубовском районах. В Ростове, Багаевском, Мартыновском, Орловском районах нашли по два заболевших лихорадкой, а в Волгодонске, Заветинском, Константиновском, Мартыновском, Цимлянском, Каменском, Зерноградском, Веселовском, Волгодонском, Семикаракорском районах наблюдался по одному случаю заболевания.

Кроме того, за последние полгода клещи заразили троих жителей области иксодовым клещевым боррелиозом.

София Ткаченко