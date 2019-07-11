В Сочи застройщик пойдет под суд за хищение 32 млн. рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, обвиняемого в хищении путем мошенничества 32 млн руб. у покупателей жилья в Сочи, сообщили “Ъ-Юг” следственное управление СКР и краевая прокуратура. По данным “Ъ-Юг”, обвиняемым является предприниматель Владимир Рогозин.

По версии следствия, с апреля 2015 года по июнь 2017 года мужчина, не имея разрешения, осуществлял строительство многоквартирного дома на 59 квартир в Хостинском районе Сочи. Застройщик привлекал средства покупателей из разных регионов России (Москва, Челябинская, Пензенская, Мурманская, Новосибирская области), скрывая от них, что дом является самовольным строением и подлежит сносу. Всего злоумышленник реализовал 27 квартир на 32 млн руб. Господину Рогозину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар