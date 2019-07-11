Пассажиропоток аэропорта Сочи на международных рейсах вырос на 18 процентов

За шесть месяцев 2019 года пассажиропоток в Международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова составил более 3 млн человек. Как говорят в пресс-службе аэропорта, это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года (за полгода 2018-го — 2,7 млн пассажиров). Подавляющая часть пассажиров летала внутренними рейсами (2,9 млн, плюс 10%), однако рост заметен и на международных направлениях — около 140 тыс. пассажиров (плюс 18%). Сообщается, что наиболее востребованными внутренними направлениями полетов стали Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург и Симферополь. Международными — Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент и Тель-Авив.

Михаил Лукашов