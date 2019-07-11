Около 30% судей покинут Челябинский облсуд из-за перехода в кассационную инстанцию

Челябинский областной суд столкнулся с проблемой дефицита кадров в связи с формированием новой кассационной инстанции в региональном центре. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель облсуда Вячеслав Малашковец. В Седьмой кассационный суд, который начнет работать 2 сентября, могут перейти порядка 30% судей.

«Сейчас наш штат 137 судей, он полностью укомплектован. 26 человек уже назначены в кассационный суд, 12 прошли высшую квалификационную коллегию, еще несколько человек подали документы. Кроме того, уже перешли руководители ряда ключевых отделов – кадров, материально-технического обеспечения, делопроизводства. Пока суд работает в рабочем режиме, особых проблем нет. Час икс будет 2 сентября, когда 38-40 человек встанут одновременно и уйдут, наверняка уйдут еще секретари и помощники. Для нас это будет проверка на прочность»,– сообщил председатель областного суда. По его словам, образовавшиеся вакансии будут закрывать в основном за счет районных судов. Уже 16 человек подали документы на участие в конкурсе. Кроме того, десять судей в отставке согласились на время вернуться к работе.

«Я предупреждал председателей районных судов, чтобы готовили замену. Сейчас всплеск желающих сдать экзамен на судей. По всей видимости, будут приглашать и мировых судей. От этой проблемы мы никуда деться не можем, было очевидно, что Седьмой кассационный суд будет формироваться из кадров Челябинской области», – говорит Вячеслав Малашковец. По его словам, претендентов на должности в Челябинский областной суд из других регионов очень мало.