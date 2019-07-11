Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за живодерство внесен в ГД РФ

В Госдуму РФ внесен законопроект петербургского Заксобрания, касающийся снижения возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Авторами инициативы являются депутаты ЗакСа Денис Четырбок, Анастасия Мельникова и Михаил Барышников.

Как поясни господин Четырбок, подростки зачастую издеваются над животными ради славы в интернете. По его словам, уголовное наказание – это повод еще раз задуматься о том, «стоят ли лайки и репосты в социальных сетях страданий тех, кто сейчас, вопреки всему, всё ещё доверяет человеку».

Напомним, что петербургский парламент поддержал идею наказывать живодеров с 14 лет в январе.