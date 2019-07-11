Сочинского застройщика обвинили в хищении 32 млн рублей

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Сочи. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он привлекал средства на строительство дома на 59 квартир в Хостинском районе курорта, на ул. Высокогорной.

По версии обвинения, на самом деле сочинец не планировал достраивать объект. Стройку начал не на свои средства, а не деньги дольщиков из Москвы, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей — всего он получил по предварительным договорам купли-продажи больше 32 млн руб., продав 27 квартир. Но утаил от покупателей данные о том, что уже имелось решения суда, согласно которому дом должен был быть снесен. Теперь уголовное дело в его отношении направлено в Центральный районный суд Сочи, а сам обвиняемый взят под стражу, на его имущество наложен арест. Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ его могут осудить на 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Михаил Лукашов