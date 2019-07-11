Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии

Ленинский районный суд Оренбурга признал бывшего заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова виновным в получении взятки за общее покровительство по службе в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил.

В августе прошлого года после получения очередной взятки экс-чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным. На этапе следствия Геннадий Борисов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и дал показания, изобличающие сотрудников администрации Оренбурга. Также в августе прошлого года был задержан бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, когда находился в больнице. На больничный он отправился после задержания Геннадия Борисова. По версии следствия, Евгению Арапову предназначались 400 тыс. руб. из взятки в 600 тыс. руб., которую его заместитель получил от директора ООО «Статус».

Георгий Портнов