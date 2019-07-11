Краснодарского предпринимателя оштрафовали за перевозки с использованием сервиса BlaBlaCar

ИП Суров регулярно перевозил пассажиров из Краснодара в Симферополь, деятельность осуществлять под видом заказных перевозок на автобусе «Мерседес». Контролирующие органы установили, что объявления с предложениями о поездках на автобусах по указанному маршруту от имени ИП Сурова М.А. регулярно размещаются с помощью сервиса BlaBlaCar. Люди бронировали места в транспорте до Крыма через приложение на смартфоне, после чего звонили по указанному номеру и подтверждали бронирование. При посадке на рейс водитель взимал с пассажиров плату (1000 рублей), квитанцию выдавать отказывался. В отношении господина Сурова за незаконную деятельность вынесен протокол об административном нарушении и назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Также на два автобуса - «Мерседес» и «Фольксваген» наложен арест.

Господин Суров обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании постановления незаконными и отмене соответствующих постановлений, а также снятии ареста с транспортных средств, однако арбитраж подтвердил законность ареста автобусов и привлечения перевозчика к административной ответственности. Основание - пассажирские перевозки без разрешительной документации, предусмотренной N 220-ФЗ от 13.07.2015 гда.

Елена Рыжкова