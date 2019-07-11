Евгений Савченко предложил скорректировать законодательство о промпарках

Новые промышленные парки Белгородской области не могут претендовать на господдержку в 2020 и последующих годах до исполнения обязательств по строительству промышленного парка «Фабрика». Об этом губернатор Евгений Савченко заявил на совещании по вопросу реализации национальных проектов под руководством первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, сообщили в региональном правительстве. Губернатор предложил изменить действующее законодательство, устранив барьеры в отношении промышленных и индустриальных парков, «не получавших ранее государственную поддержку в рамках национального проекта, и предоставить им гарантированное право претендовать на получение федеральных субсидий». На данный момент в Белгородской области функционируют два промпарка — «Северный» и «Волоконовский». Ведется работа по развитию промышленного парка «Фабрика». Предполагается создание еще четырех промпарков.

О том, как воронежские чиновники радовались созданию ОЭЗ, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Ставлю свечку за индустриальный парк"».

Ирина Лобанова