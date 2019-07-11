Первый замглавы Росгвардии войдет в число кандидатов в сенаторы от Ставрополья

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов войдет в тройку кандидатов в сенаторы от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сообщает РБК со ссылкой на источник в Совете Федерации. В случае победы на выборах действующего главы региона, он станет членом верхней палаты.

«По закону „О порядке формирования Совета Федерации“ каждый кандидат в губернаторы должен представить свою тройку кандидатов в сенаторы.В случае победы на выборах Владимиров намерен делегировать в Совет Федерации именно Меликова», - сказано в сообщении.

Как ранее писал „Ъ“, господин Меликов подал рапорт об увольнении из Росгвардии из-за сокращения Одновременно с ним из Росгвардии ушел еще один замглавы, генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы.

Дарья Голякова