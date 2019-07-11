Омские хоумскулеры остались без бюджетных денег

Омская область перестанет с 1 сентября 2019 года оказывать финансовую поддержку семьям, чьи дети перешли на домашнее образование. Как сообщил журналистам министр финансов региона Вадим Чеченко, бюджетные возможности региона ограничены и власти идут на такую меру вынужденно.

«Кроме того, Омская область, как дотационный регион, не могла проигнорировать позицию федерального финансового органа. Минфин России справедливо указал нам на то, что из консолидированного бюджета региона на социальную поддержку ежегодно тратится на 1,5 млрд руб. больше, чем должно быть по расчетным показателям, и дальнейшее увеличение этой статьи расходов неизбежно ведет к недофинансированию в других сферах»,— сказал министр. По словам Вадима Чеченко, компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на дому сохранятся — эта выплата предусмотрена Кодексом о социальной защите граждан в Омской области.

Финансовая поддержка семей хоумскулеров используется только в пяти регионах России. По данным министерства образования Омской области, в регионе 1273 ребенка получают семейное образование. Годовые выплаты их родителям в 2019 году варьируются от 47,2 до 133,5 тыс. руб. Областной бюджет выделил на эти цели 140 млн руб. Родители омских хоумскулеров активно отстаивают свое право на бюджетные компенсации, устраивая митинги и пикеты против их отмены.

Виктория Стрельникова