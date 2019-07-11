Российские банки подвело собственное руководство

Агентство Moody’s назвало плохое корпоративное управление в кредитных организациях одним из ключевых рисков финансовой системы России. Из-за этого эксперты снижают рейтинг каждого третьего российского банка. Насколько масштабна проблема? И согласны ли с агентством игроки рынка? Выяснял Григорий Колганов.

Особенности национального корпоративного управления: если на западе топ-менеджеры банков ошибаются со стратегией и бизнес-планом, то в России они просто целиком зависят от основного акционера, то есть принимают решения, исходя из его, а не рыночных интересов. В качестве примера Moody’s приводит ситуацию с «Югрой», которая рухнула в июле 2017-го. Руководство банка масштабные проблемы объясняло предвзятостью регулятора и умышленным обесцениванием активов организации. Но вкладчик «Югры» Николай Николаев полностью согласен с агентством: принадлежавшая бизнесмену Алексею Хотину финансовая структура, кажется, и не занималась ничем, кроме кредитования его компаний. «В этом банке все компании-заемщики больше 90% связаны с единственным акционером — господином Хотиным. Кредиты выдавались на какие-то такие компании, которые между собой взаимосвязаны с точки зрения деятельности. Все говорит о том, что Хотин создал банк, где ставил подставных лиц, и был единый центр принятия решений,— это акционер банка. И Moody's здесь сказало правду»,— считает Николаев.

А вот бывший директор одного из российских банков Павел Сакадынский претензиям Moody’s удивляется: что плохого в том, что кредитная организация помогает бизнесу своего владельца? Модели работы финансовых структур могут быть разные, главное — деньги физических лиц не брать, отмечает эксперт: «Если банк работает на бизнес собственника, называется кэптивным. В этом ничего плохого нет, если есть прибыльные проекты. Лишь бы не пылесосили деньги вкладчиков. Если проекты убыточные, банк прогорает, и юрлица, которые вложили в него деньги, их не получают».

Агентство Moody’s рейтингует порядка 50 крупнейших российских банков, и у трети из них оценка снижена из-за слабого корпоративного управления и зависимости от основного акционера. С таким подходом категорически не согласен исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский. По его мнению, в последние годы регулятор свел к минимуму влияние собственника на политику руководства финансовых организаций и возможности кредитования его бизнеса. «Центральный банк провел такую политику за последние пять лет, что значительно затрудняются вопросы, связанные с зависимостью деятельности банка от учредителей или группы учредителей.

Существует ряд жестких нормативов ЦБ, и он пресекает каждый раз любые попытки связанного кредитования».

Любопытно, что, по мнению Moody’s, от проблемы зависимого топ-менеджмента не спасает даже санация. Агентство отмечает, что для банков под крылом государства риски, связанные с качеством управления, сохраняются. Как это возможно, если основной бенефициар таких организаций — сам регулятор? Объясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Бенефициар ЦБ — это угроза дальнейшим рыночным позициям банка. Когда речь заходит о кредитных организациях, которые находятся на санации под контролем государства, не очень понятно, за счет какой ниши эти банки будут настолько рентабельны, чтобы стать привлекательными для инвесторов в среднесрочной перспективе».

Какие новые риски возникают на рынке в результате укрупнения госбанков В течение последних нескольких лет в России усиливается концентрация банковского капитала. В основном за счет расширения госбанков. Причины понятны. Во-первых, есть необходимость увеличения капитализации национальной финансовой системы. Во-вторых, есть потребность увеличения доходности бизнеса за счет сокращения издержек. Впрочем, информационный портал Zaim.com специально для «“Ъ”» оценил риски концентрации российского финансового рынка. Читать далее

Сейчас ни один российский банк не удостоен от Moody’s высшего рейтинга. Даже самые мощные отечественные кредитные организации определены агентством в класс со спекулятивными признаками и умеренными рисками. Осталось понять, насколько все эти оценки важны для вкладчиков и учтут ли они проблемы с корпоративным управлением в банках, когда понесут туда деньги.

За прошлый год регулятор отозвал лицензии у 55 российских банков. При этом, по данным АСВ, объем вкладов населения в 2018-м вырос на 6,5%, до 28 с половиной трлн руб.