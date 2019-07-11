Задолженность жителей Самары и предприятий за воду превысила 1,5 млрд рублей

В первом полугодии текущего года жители и предприятия Самары задолжали за водоснабжение и водоотведение 1,58 млрд руб. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост долга – 9 %»,– говорится в сообщении.

Задолженность сложилась из недоимок по физическим лицам (883,9 млн руб.), УК, ТСЖ и ЖСК (528,9 млн руб.) и юрлицам (147,8 млн руб.). Долг бюджетных организаций составил 19,8 млн руб.

По информации «РКС-Самара», объем недоимок за водоснабжение и водоотведение юридических лиц и бюджетных организаций незначительно сократился. А сумма долга за эти услуги жителей и управляющих компаний за указанный период выросла.

Георгий Портнов